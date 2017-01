Russos reagem a relatório de agências de inteligência sobre ataques hackers

Tweet no Twitter

Um relatório das agências de inteligência dos Estados Unidos acusando a Rússia de interferir nas eleições presidenciais americanas gerou comentários de diversos políticos e meios de comunicação russos.

Alexei Pushkov, membro da comissão parlamentar de defesa e segurança da Câmara, disse que “todas as acusações contra a Rússia são baseadas em ‘confiança’ e suposições. Da mesma forma, os EUA estavam confiantes sobre Saddam Hussein ter armas de destruição em massa”. Em outro tuíte no sábado, Pushkov sugeriu que “Obama está alarmado: os republicanos confiam mais em Putin do que nos democratas”.

Editora do canal de TV estatal RT, Margarita Simonyan afirmou que é frequentemente mencionada no relatório dos EUA. Em seu Twitter, Simonyan afirmou: “Querida CIA: o que você escreveu aqui é um completo engano”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo