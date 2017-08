Tweet no Twitter

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e da China, Wang Yi, concordaram em conversa nesta terça-feira que as ameaças de uso de força na crise dos Estados Unidos com a Coreia do Norte são “inaceitáveis”, informou a agência de notícias estatal russa, Intefax.

As duas autoridades discutiram maneiras de acabar com os confrontos retóricos entre EUA e Coreia do Norte em uma conversa telefônico, segundo a mídia russa.

Fonte: Estadao Conteudo