Rússia diz que ONU é veículo certo para resolver tensões com Coreia do Norte

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, manteve conversas com os principais funcionários do governo da Tailândia sobre combate ao terrorismo, segurança cibernética e a crise envolvendo a Coreia do Norte. Sobre esse assunto, Lavrov afirmou que as Nações Unidas devem resolver as tensões.

A visita de Lavrov nesta quinta-feira a Bangcoc veio dois dias depois da visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, a Bangcoc. Ambos os funcionários participaram de reuniões nas Filipinas durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês), onde o impulso da Coreia do Norte para promover seus programas de armas nucleares e de mísseis foi discutido.

Após a reunião com o ministro de Relações Exteriores tailandês, Don Pramudwinai, Lavrov afirmou que os dois concordaram que a ONU deveria ser o veículo para uma resolução das tensões envolvendo Pyongyang, que tem ameaçado iniciar uma guerra contra os EUA. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo