Rússia busca apoio por novas negociações sobre o conflito na Síria

A Rússia está procurando apoio diplomático para negociações a serem realizadas no próximo mês com intuito de encerrar a guerra civil na Síria, em um plano que daria maior voz a Moscou, em seus esforços para fechar um acordo para acabar com um conflito de quase seis anos.

O Ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou por telefone com o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, e discutiu um possível acordo sobre a síria, de acordo com o russo.

De Mistura expressou apoio ao plano anunciado na semana passada por ministros russos, iranianos e turcos para se reunirem com o governo sírio e alguns grupos de oposição na capital do Casaquistão, Astana, segundo o ministério. Grupos como o Estado Islâmico e a chamada Frente Nusra seriam excluídos.

Autoridades de Ancara, Teerã e Moscou se encontraram na semana passada na capital russa para discutir as negociações no Casaquistão, que não incluiriam os Estados Unidos.

Uma autoridade americana disse que o governo Obama não se opunha às negociações no Casaquistão, mesmo se os diplomatas americanas não fossem diretamente envolvidos. A única condição do Departamento de Estado americano é que as negociações sejam consistentes com as resoluções aprovadas pelas Nações Unidas na Síria. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo