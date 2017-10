Rússia acusa EUA de bombardeios ‘bárbaros’ em Raqqa

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste domingo que a cidade síria de Raqqa, anteriormente autodeclarada capital do grupo extremista Estado Islâmico, foi tão devastada quanto Dresden durante a Segunda Guerra Mundial. O ministério também acusou a coalizão liderada pelos Estados Unidos de ter bombardeado a cidade de forma “bárbara”.

Na sexta-feira, as Forças Democráticas Sírias (SDF, na sigla em inglês), apoiadas pelos EUA, anunciaram que tomaram o controle de Raqqa. A SDF se opõe ao presidente sírio, Bashar Assad, cujo exército tem apoio de forças russas.

Em comunicado, o porta-voz do ministério, major-general Igor Konashenkov, disse que milhares de civis foram mortos na batalha pelo controle de Raqqa. A cidade teve “o destino de Dresden, que foi devastada em 1945 por bombardeios de britânicos e americanos”, disse.

Neste domingo, as Forças Democráticas Sírias capturaram Al-Omar, o maior campo de petróleo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico passou a controlar Al-Omar em 2014, quando o grupo tomou grandes áreas na Síria e no vizinho Iraque. A estimativa é de que a produção do campo seja de aproximadamente 9 mil barris um dia, sendo uma fonte importante de receita para os extremistas. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo