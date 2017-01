Representante palestino critica possível saída de embaixada dos EUA de Jerusalém

Tweet no Twitter

O principal representante palestino na França, Salman El Herfi, afirmou hoje que alterar a cidade onde fica a embaixada dos Estados Unidos em Israel, de Jerusalém para Tel Aviv, viola o direito internacional. Ele acredita que a administração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, não vai tomar esta decisão.

A declaração do representante palestino foi dada após encontro que ocorreu hoje em Paris sobre a paz no Oriente Médio. Segundo ele, a reunião enviou uma mensagem “muito clara” que convoca todos a não fazer nada que possa afetar a solução final para a região, especialmente no que se refere à situação de Jerusalém.

“Eu não acredito que os EUA vão violar o direito internacional porque transferir a embaixada de um território ocupado poderia significar admitir a anexação por parte de Israel”, afirmou. Ele também alertou que o governo de Trump não deve “subestimar” a mensagem de paz que foi enviada pela conferência de hoje ou a resolução apresentada no mês passada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que condena a construção de assentamentos na Cisjordânia ou no leste de Jerusalém.

O representante palestino insistiu ainda que “a opção dos dois Estados não é sonho de um único país, mas tornou-se a preocupação de todo o mundo para protegê-los”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo