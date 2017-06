Relação de Trump com Rússia é ilegal para 31% dos americanos, aponta pesquisa

Pesquisa feita pela Universidade Quinnipiac, nos Estados Unidos, aponta que 31% dos eleitores americanos acreditam que o presidente do país, Donald Trump, cometeu irregularidade ao supostamente ter mantido relações com a Rússia durante a eleição presidencial de 2016. Outros 29% acreditam que Trump agiu de forma antiética. Para 32% dos eleitores, porém, o presidente dos EUA não fez nada de errado.

Os pesquisadores ainda perguntaram aos eleitores o que eles achavam sobre o relacionamento dos assessores de Trump com a Rússia. Do total, 40% dos eleitores responderam que foi algo ilegal, enquanto 25% disseram ser algo antiético, mas não ilegal. Outros 24% responderam que os assessores de Trump não teriam feito nada de errado.

Quando perguntados sobre se aprovam ou não o trabalho de Trump na Casa Branca, 57% dos entrevistados desaprovam o governo. Outros 34% aprovam, enquanto 9% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Os resultados saíram na véspera do depoimento do ex-diretor do Escritório de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) James Comey ao Congresso dos EUA. Ele vai esclarecer a investigação que conduzia sobre o antigo assessor de Segurança Nacional do governo Trump, Michael Flynn, e suas relações com a Rússia, além de um suposto envolvimento dos russos com a campanha eleitoral do presidente em 2016.

Fonte: Estadao Conteudo