Reino Unido vai publicar Livro Branco sobre planos do Brexit na 5ª feira

O governo do Reino Unido vai publicar o chamado Livro Branco, documento que estabelecerá os planos do país para deixar a União Europeia (processo conhecido como “Brexit”) nesta quinta-feira (02), anunciou hoje ao Parlamento a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Parlamentares vêm cobrando o documento para que possam debatê-lo, num momento em que consideram a aprovação de um projeto de lei que permita ao governo britânico acionar o Artigo 50, iniciando os procedimentos para o Brexit.

Não se sabe se o documento será mais detalhado do que um recente discurso de May, durante o qual a premiê listou suas 12 prioridades para as discussões sobre o Brexit, incluindo planos de abandonar o mercado único europeu, controlar o fluxo de imigrantes de outros países europeus e retirar o Reino Unido da jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia.

A primeira votação do projeto de lei sobre o Brexit ocorrerá ainda nesta quarta-feira, na câmara baixa do Parlamento. O governo britânico espera que o projeto tramite e seja aprovado em ambas as casas do Parlamento a tempo de permitir que o Artigo 50 seja acionado até o fim de março. Fonte: Dow Jones Newswires.

