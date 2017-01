Reino Unido e Turquia aprofundam laços no setor de defesa em visita de May

Ancara, 28 (AE) – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou neste sábado que ela e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, estão aprofundando os laços bilaterais no setor de defesa. A visita de May ocorre em meio a críticas no país dela de que a premiê privilegia o comércio em detrimento do respeito às leis na Turquia.

May disse que o Reino Unido e Ancara fecharam um acordo de 100 milhões de libras (US$ 125,5 milhões) no setor de defesa, que prevê que a fabricante de armas britânica BAE Systems ajude a elaborar jatos turcos. O acordo abrirá caminho para que o Reino Unido forneça no futuro motores, radares de armas e sensores para a Turquia, segundo o governo britânico.

“Este acordo mostra mais uma vez que o Reino Unido é uma grande nação global no comércio e que estamos abertos para negócios”, afirmou a premiê. “Ele marca o início de uma nova e mais profunda relação com a Turquia e potencialmente assegurará empregos britânicos e turcos e prosperidade nas próximas décadas.”

May, que na sexta-feira se reuniu com o presidente dos EUA, Donald Trump, afirma que o Reino Unido precisa realinhar seu papel no mundo no momento em que deixa a União Europeia, inclusive renovando a relação tanto com aliados mais recentes como com os de longa data. A líder britânica foi, porém, criticada nos últimos dias por aqueles que a veem como servil diante de líderes cujos valores se chocam com os do Reino Unido.

Desde o fracassado golpe de julho, autoridades turcas demitiram mais de 140 mil funcionários públicos e militares sob a acusação de apoio ao golpe. Milhares de pessoas estão presas.

Em entrevista coletiva ao lado de Erdogan, May disse estar orgulhosa diante do fato de que o Reino Unido ficou ao lado da Turquia no ano passado após a tentativa de golpe. “Agora é importante que a Turquia sustente essa democracia ao manter o Estado de Direito e ao manter suas obrigações de direitos humanos internacionais, como o governo se comprometeu a fazer”, afirmou ela.

Uma porta-voz de May disse que a Turquia é um importante parceiro na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e que é do interesse do Reino Unido se envolver com Ancara. A funcionária disse que o Reino Unido tem deixado claro que a resposta da Turquia deve ser proporcional, justificada e em linha com as obrigações internacionais na área de direitos humanos.

A Turquia diz que as ações tomadas após o golpe são justificadas, no âmbito de leis de emergência impostas após o episódio.

O Reino Unido é o segundo maior mercado exportador da Turquia, atrás da Alemanha, e representou cerca de 7% das exportações do país em 2015. Mas é um mercado relativamente pequeno para o Reino Unido, já que a Turquia compra menos de 1% dos produtos e serviços exportadores pelos britânicos.

O Reino Unido e a Turquia concordaram neste sábado em estabelecer canais formais para discutir as futuras relações comerciais. Nesta semana em Washington, May e Trump lançaram as bases para um acordo comercial entre os dois países.

Qualquer futuro acordo com a Turquia poderia ser complicado pela relação comercial turca com a União Europeia. Os turcos não fazem parte do bloco, mas sim da união alfandegária da UE, o que permite que produtos da Turquia circulem livremente entre os países-membros sem tarifas. As regras da UE exigem, porém, que os países que aproveitam as tarifas comuns não fechem acordos para reduzir tarifas com outras nações.

O Reino Unido atualmente integra a UE e o acordo alfandegário, mas May disse que está disposta a deixar o mercado comum para buscar acordos comerciais próprios. O governo argumenta que a economia do Reino Unido prosperará com acordos comerciais específicos baseados em seus interesses, não nos de toda a UE. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo