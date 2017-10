Reino Unido deve reconhecer compromissos financeiros com UE, diz Macron

Tweet no Twitter

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira que cabe ao governo do Reino Unido admitir suas obrigações financeiras com a União Europeia antes de deixar o bloco. Segundo ele, dessa maneira o diálogo sobre a relação futura depois do chamado Brexit pode avançar.

Em entrevista coletiva após uma reunião de líder da UE em Bruxelas, Macron disse que “nós temos visto certo progresso” e que o bloco deseja passar para a próxima fase das negociações. “Mas muito ainda precisa ser feito”, comentou, “e isso está nas mãos da premiê May”, em referência à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

O líder francês ressaltou que a principal questão que trava o avanço é financeira. “Não chegamos na metade do caminho nisso. Muito precisa ser feito”, notou.

Macron disse que, caso o Reino Unido queira honrar seu compromisso de que nenhum país da UE terá de pagar mais no orçamento da UE nem receber menos como consequência do Brexit, Londres precisará reconhecer todos seus compromissos financeiros até 2020.

May pediu aos líderes na quinta-feira ajuda para fechar um acordo que possa ser apoiado no Reino Unido.

“Nós não estamos aqui para fazer concessões a fim de responder a discursos”, disse Macron. “O problema para a sra. May é que aqueles que defenderam o Brexit nunca explicaram às pessoas que consequências haveria.” Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo