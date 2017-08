Reino Unido deve divulgar amanhã plano sobre união aduaneira temporária com UE

O governo do Reino Unido deve sinalizar formalmente na terça-feira que está aberto a criar uma união aduaneira temporária com a União Europeia (UE) após a sua saída do bloco, o Brexit, no momento em que se prepara para as negociações do mesmo.

Em comunicado, o departamento de Brexit do Reino Unido afirmou que o documento mostrará duas opções de longo prazo sobre como ficarão as questões aduaneiras com a UE.

A primeira opção seria um arranjo aduaneiro “altamente simplificado”, com o objetivo de facilitar a vistoria de bens na fronteira do bloco com o Reino Unido. A segunda opção prevê uma nova “parceria aduaneira” que “negaria a necessidade de uma fronteira aduaneira entre o Reino Unido e a UE”, segundo o comunicado. Mais detalhes devem ser divulgados na terça-feira. Autoridades da UE, entretanto, alertaram os britânicos de que eles não poderão ter uma “parceira aduaneira” quando o país sair do bloco. Fonte: Dow Jones Newswires.

