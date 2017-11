Reforma tributária fará famílias economizarem US$ 1.182 por ano, diz Paul Ryan

Os líderes do Partido Republicano na Câmara dos Representantes deram início a divulgação do projeto de reforma tributária do governo dos Estados Unidos. Segundo o presidente da Casa, Paul Ryan, uma família de classe média com quatro filhos economizará cerca de US$ 1.182 por ano, enquanto a reforma irá “nivelar o jogo” para as empresas americanas competirem globalmente.

Ryan ainda disse que a proposta, elaborada pelos Republicanos, tornará a economia americana mais competitiva e permitirá um crescimento mais rápido. O líder da Câmara também divulgou que o projeto tem o “total apoio” do presidente Donald Trump.

O projeto, divulgado há pouco, já enfrenta oposição de diversos setores, inclusive entre empresários, à medida em que segue sendo avaliado. Além disso, sua aprovação ainda é incerta, com os republicanos pretendendo colocá-lo para apreciação antes do fim do ano.

Fonte: Estadao Conteudo