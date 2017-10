Reeleição de Morales é reprovada por 68% da população boliviana, diz pesquisa

A pretensão do presidente da Bolívia, Evo Morales, de se candidatar a um quarto mandato consecutivo tem 68% de reprovação na população do país, de acordo com uma pesquisa de opinião divulgada pelo instituto Ipsos nesta quarta-feira. Entre os entrevistados, 30% se mostraram a favor de uma nova reeleição do mandatário boliviano, enquanto 2% preferiram não opinar.

Segundo o Ipsos, Morales só conseguiria 52% de apoio na cidade de El Alto, enquanto outros nove municípios onde se realizou a sondagem, incluindo a capital La Paz, a reprovação ao presidente foi majoritária. A cidade de Potosí foi a que apresentou o maior nível de oposição a um novo mandato de Morales, com 84% dos entrevistados afirmando serem contra uma outra reeleição.

A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira pela rede de TV RTP. O Ipsos entrevistou 1.000 pessoas em dez cidades capitais e em 14 localidades rurais entre 1º e 10 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo