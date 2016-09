Rajoy busca voto de confiança do Parlamento, mas Espanha pode ter nova eleição

Tweet no Twitter

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, que está como interino no cargo há mais de oito meses, enfrenta um segundo voto de confiança no Parlamento na noite desta sexta-feira. Há expectativa, porém, de que os legisladores rechacem seu governo, o que levaria a novas eleições.

O líder conservador não conseguiu por seis votos a maioria de 176 votos necessária para ser confirmado no posto, na Câmara dos Deputados com 350 integrantes. Nesta sexta-feira, Rajoy precisa de maioria simples, porém os partidos oposicionistas que deram 180 votos contra ele na quarta-feira prometem repetir o voto, o que impediria Rajoy de conduzir mesmo um governo de minoria.

Os eleitores mostram-se desanimados, diante de problemas econômicos e de escândalos de corrupção durante os quatro anos de Rajoy no poder. O partido do premiê ficou à frente nas eleições, porém sem maioria suficiente para formar governo.

Caso não ocorra uma decisão até 30 de outubro, a Espanha deve ter novas eleições. Analistas esperam que pouca coisa mude até que os líderes partidários possam avaliar o resultado das eleições regionais de 25 de setembro no País Basco e na Galícia.

Uma nova eleição nacional, se necessária, ocorreria em 25 de dezembro. A oposição acusou Rajoy de escolher a data para “chantagear” os Socialistas a apoiá-lo a fim de não forçar os eleitores a votar no dia do Natal. Alguns analistas dizem que uma eleição no Natal favoreceria Rajoy, porque os eleitores de seu Partido Popular têm se mostrado mais leais que os de outras siglas. Fonte: Dow Jones Newswires.

