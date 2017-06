Putin pede diálogo para resolver a crise no Oriente Médio

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Kremlin disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou hoje por telefone com o líder do Catar, pedindo diálogo em meio a um racha entre o país do golfo e outras nações árabes.

Segundo o governo russo, a ligação desta terça-feira com o emir Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani, Putin reafirmou a posição russa “a favor resolução da crise por meios políticos e diplomáticos através do diálogo”. Os dois líderes ainda discutiram cooperação bilateral.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito e Iêmen cortaram relações diplomáticas com o Catar, acusando o país de apoiar extremistas. O Catar nega as acusações. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo