Putin alerta contra isolamento diplomático da Coreia do Norte

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um alerta contra o isolamento diplomático da Coreia do Norte. Ao condenar as ambições nucleares de Pyongyang, Putin afirmou que o impasse deve ser resolvido por meio do diálogo, sem “encurralar a Coreia do Norte ameaçando usar a força”.

Discutindo a questão com especialistas em política internacional no fórum Valdai, em Sochi, Putin criticou os Estados Unidos e seus aliados por terem perdido a chance de construir um mundo mais seguro e mais estável após a Guerra Fria.

O presidente também observou que os EUA passaram a desmantelar seus arsenais de armas químicas em consonância com um tratado internacional, enquanto a Rússia, no mês passado, envolveu a destruição de suas reservas de armas químicas. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo