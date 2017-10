Puigdemont planeja participar de protesto na Catalunha

Tweet no Twitter

O líder regional da Catalunha, Carles Puigdemont, planeja participar de um protesto na tarde deste sábado antes de fazer um discurso em resposta à decisão do governo espanhol de assumir as funções do gabinete regional.

Nas ruas de Barcelona, panelaços e buzinas comemoraram o anúncio do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, que, mais cedo, comunicou que o governo central quer substituir o gabinete da Catalunha para travar as tentativas da região de se separar do resto da Espanha.

O Parlamento regional não será dissolvido de imediato, mas Puigdemont será afastado de suas funções, assim como seu vice, e novas eleições regionais serão convocadas em até seis meses. A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros neste sábado. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo