Projeto inovador que imita o rim humano promete substituir hemodiálise

A esperança para milhares de pessoas que aguardam por um rim pode estar mais próxima do que se imagina. Cientistas da Universidade de Califórnia (UCSF), em São Francisco, nos Estados Unidos, pretendem lançar o primeiro rim artificial biônico, que consegue reproduzir com perfeição o rim humano.

A invenção possui filtros de silício, células vivas e é bio-híbrido. O aparelho funciona com uma série de microchips e é movido pelo coração para filtrar as substâncias nocivas da corrente sanguínea.

Denominado de The Kidney Project, o rim foi lançado pelo cientistas William Fissel de Vanderbilt e Shuvo Ruy, ambos da UCSF. O intuito é ser implantado em pacientes com doenças renais, de modo que eles não precisem passar por hemodiálise.

Além disso, o principal ponto positivo do projeto é de que ele não mostrou ter rejeições ao organismo, pois foi feito a partir de células renais.

Histórico

Em 2015, o The Kidney Projetc recebeu uma doação de 6 milhões de dólares para pesquisas e desenvolvimento do protótipo, do Instituto Nacional de Biomedical Imaging e Bioengenharia (NIBIB).

O principal pesquisador Victor Gura acredita que o rim biônico artificial poderá estar disponível para vendas em dois anos.