Proibição de "burquíni" é revertida em Nice, após decisão de tribunal da França

Um tribunal da França reverteu a proibição do uso em Nice do chamado "burquíni", uma vestimenta que cobre o corpo todo e é usada por algumas muçulmanas para ir à praia. A decisão judicial é a mais recente de uma série de ações similares relativas a proibições de cidades do uso da roupa.<p><p>O tribunal em Nice concluiu nesta quinta-feira que o decreto da cidade da Riviera Francesa é ilegal porque não prova os riscos de desrespeito à ordem pública. Outras decisões similares saíram nos últimos dias em Cannes, após a decisão na semana passada do Conselho de Estado, principal tribunal francês. O conselho disse que as preocupações com o terrorismo são insuficientes para justificar o veto à vestimenta.<p><p>As proibições de prefeitos foram emitidas em cerca de 30 cidades neste verão e geraram controvérsia no país e no exterior. Fonte: Associated Press. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo