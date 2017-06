Procuradora pede anulação de processo para Assembleia Constituinte na Venezuela

A procuradora-geral da Venezuela, Luis Ortega Díaz, solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça do país a anulação do processo para a Assembleia Constituinte, aprofundando seu distanciamento do governo do presidente Nicolás Maduro, em meio a tensão política diante de protestos há mais de dois meses.

Ortega Díaz anunciou para a imprensa que apresentou ao tribunal uma ação legal para que seja anulada a convocação do processo. “É o povo soberano quem tem a autoridade de convocar uma constituinte”.

A procuradora fundamentou sua decisão alegando que não se pode levar adiante o processo sem o “apoio da população”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo