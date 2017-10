Procurador que investigava caso de corrupção da Odebrecht no México é demitido

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O governo mexicano demitiu o principal procurador responsável por crimes eleitorais, após uma investigação que indica um possível financiamento ilegal a favor do partido do presidente Enrique Peña Nieto, de acordo com a oposição mexicana.

A Procuradoria-Geral da República do México informou que o procurador Santiago Nieto foi demitido por violar as normas da agência. A instituição, no entanto, não informou sobre quais regras se referia.

Um funcionário da Procuradoria Especializada em Atenção de Delitos Eleitorais afirmou que Nieto revelou informações sobre uma investigação que estava em curso. O funcionário falou sob condição de anonimato.

Os partidos de oposição destacaram nesta sexta-feira que Nieto foi demitido devido a investigações sobre se a Odebrecht teria entregado propina que terminou financiando a campanha do Partido Revolucionário Institucional (PRI). O Partido Ação Nacional expressou sua oposição à demissão do procurador. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo