Primeiro-ministro de Israel visita local de ataque terrorista em Jerusalém

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o Ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, visitaram o local em que um caminhão avançou sobre pedestres, matando quatro pessoas e ferindo outras 15. A polícia disse ser um ataque terrorista, que, logo depois, foi elogiado pelo Hamas.

Netanyahu e Lieberman conversaram com algumas pessoas que estavam trabalhando no resgate e com autoridades de segurança antes de saírem do local. Desde setembro de 2015, 40 israelenses e dois turistas americanos morreram. Durante esse tempo, 230 palestinos foram mortos pelo Exército de Israel. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo