Primeiro-ministro da Espanha traça estratégia para tentar evitar nova eleição

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O atual primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, reuniu-se com o seu Partido Popular para planejar uma estratégia, depois que os legisladores rejeitaram sua tentativa de formar um governo de minoria, pela segunda vez, o que pode levar o país à sua terceira eleição em um ano.

Em uma reunião realizada neste sábado, os líderes do partido conservador reafirmaram o seu apoio a Rajoy como seu candidato e culparam os socialistas pelo fracasso na segunda tentativa de acordo para formação do governo definitivo.

Após uma primeira tentativa fracassada de formar um governo na quarta-feira, a candidatura de Rajoy foi novamente rejeitada pelo parlamento espanhol na sexta-feira, com 180 legisladores contra e 170 a favor, como se esperava. Agora, os parlamentares têm até o dia 31 de outubro para produzir um governo ou uma terceira rodada de eleições será chamada, possivelmente no dia de Natal. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo