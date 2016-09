Presidente do Usbequistão está morto, segundo autoridades e o governo da Turquia

O presidente do Usbequistão, Islam Karimov, morreu e o país prepara um funeral para ele neste sábado, de acordo com diplomatas. A Turquia, que mantém uma forte presença diplomática no país e laços duradouros na região, afirmou que Karimov havia morrido, antes mesmo do anúncio oficial.

Uma autoridade do governo do Afeganistão disse que o presidente Ashraf Ghani estará presente no funeral deste sábado. Um diplomata do Quirguistão também confirmou que um funeral para o presidente está em preparação.

Autoridades usbeques disseram apenas que Karimov está gravemente doente.

Karimov, de 78 anos, não é visto em público desde meados de agosto, mas o governo admitiu apenas na semana passada que ele estava doente. Sua filha, Lola, afirmou que o líder sofreu uma hemorragia no cérebro e relatos não oficiais apontavam que ele estava entre a vida e a morte. Karimov tem comandado um governo autoritário no país da Ásia Central desde 1989 e não tem um sucessor aparente. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo