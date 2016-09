Presidente do Irã se encontra com Fidel e Raul Castro durante escala em Cuba

Tweet no Twitter

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, se encontrou com o ex-líder cubano Fidel Castro e com o irmão dele, o presidente Raúl Castro, durante uma visita de um dia a Havana na segunda-feira. A reunião com Fidel é algo incomum, já que o ex-presidente cubano está aposentado aos 90 anos e recebe poucas pessoas.

Autoridades não disseram o que foi discutido, mas foram divulgadas fotos do encontro na casa de Fidel. Um comunicado do governo cubano disse que foi discutida a importância da produção de alimentos e também estiveram na pauta as ameaças à paz mundial.

Rouhani teve reunião separada com Raúl Castro, que assumiu a liderança de Cuba em 2006, após o irmão adoecer. Não foi divulgada a pauta de discussões nesse encontro.

O presidente iraniano veio a Cuba após participar de uma cúpula do Movimento dos Não Alinhados na Venezuela, o principal parceiro comercial e político da ilha.

Fonte: Associated Press.