Presidente de longa data do Usbequistão é hospitalizado

O governo do Usbequistão emitiu um comunicado incomum, neste domingo, anunciando que o presidente Islam Karimov, que governa a ex-república soviética por mais de 25 anos, foi hospitalizado.

O comunicado não detalhou a natureza da doença do presidente de 78 anos ou sua condição, e disse apenas que “na opinião de especialistas, os exames médicos completos e o tratamento levarão um certo tempo”.

A agência de notícias Regnum disse que forças de segurança formaram um cordão em volta do hospital do governo na capital usbeque, onde Karimov está sendo tratado, em uma aparente indicação de inquietação causada pela internação.

Karimov, que não tolera dissidências, governa o Usbequistão desde que o líder soviético Mikhail Gorbachev o fez líder do Partido Comunista, em 1989. Em dezembro de 1991, dias após o fim da União soviética, Karimov foi eleito do mais novo presidente do Estado independente. Fonte: Associate Press.

Fonte: Estadao Conteudo