Presidente da Gâmbia anuncia volta ao país após predecessor reconhecer derrota

O novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, afirmou neste sábado que seu adversário político, Yahya Jammeh, aceitou formalmente a derrota e deve deixar o país nas próximas horas, o que permitirá que ele assuma de fato o poder após semanas de negociações tensas que poderiam culminar em uma intervenção militar na região.

Barrow, que fez a cerimônia de posse no vizinho Senegal, disse à Associated Press que planeja retornar ao país assim que a situação estiver “resolvida” e uma checagem de segurança tivera acontecido.

O político venceu as eleições de dezembro na Gâmbia, mas teve problemas em assumir o cargo porque Jammeh, que governou o país nos últimos 22 anos, resolveu contestar o resultado das urnas. A situação, que chegou a envolver o envio de tropas do Senegal para a fronteira com a Gâmbia, chegou ao fim após horas de negociações entre Jammeh com o presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz.

“Ainda não é uma informação confirmada, mas fontes seguras dizem que ele deixa o país esta hoje”, afirmou Barrow. “Acreditamos que ele vá para a Guiné”.

Durante suas mais de duas décadas como governante, Jammeh foi acusado pela comunidade internacional e pela oposição local de inúmeros abusos, incluindo tortura e prisão de oponentes. O líder do país já chegou a jurar que governaria por um bilhão de anos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo