Presidente da Câmara dos EUA convida Trump para discurso no Congresso

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, convidou o presidente Donald Trump para falar em uma sessão conjunta do Congresso americano em 28 de fevereiro.

Nos EUA, novos presidentes geralmente falam em uma sessão conjunta do Congresso no horário nobre. Em 24 de fevereiro de 2009, o ex-presidente Barack Obama, um mês após assumir o cargo, disse, em uma sessão conjunta, que iria reconstruir e recuperar a economia americana para que os EUA saíssem mais fortes do que antes. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo