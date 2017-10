Presidente da Alemanha conversa com Putin sobre crise na Ucrânia e na Síria

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visitou Moscou nesta quarta-feira, para dar prosseguimento a conversas que vão desde os laços econômicos entre alemães e russos até os conflitos na Síria e na Ucrânia. Após conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Steinmeier comentou que os dois países precisam fazer esforços para “reconstruir um mínimo de confiança”.

As relações entre a Rússia e o Ocidente ficaram estremecidas após a anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014 e também devido ao apoio de Moscou aos separatistas ucranianos, que lutam contra as forças do governo.

Putin comentou que os dois concordaram com a necessidade de implementar um acordo de paz de 2015 para o leste da Ucrânia. Ele acrescentou que houve uma discussão sobre a possível implementação de um acordo de paz no leste ucraniano, mas não forneceu detalhes. Segundo o líder russo, as conversas também se concentraram na Síria, no acordo nuclear do Irã e na situação em torno da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo