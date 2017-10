Premiê escocesa pede que May forneça ‘clareza’ sobre transição do Brexit

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, pediu à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que forneça “clareza urgente” sobre os planos para o período de transição durante a saída britânica da União Europeia. Sturgeon se disse preocupada de que o país não consiga obter um acordo comercial devido ao Brexit.

O Reino Unido deve deixar a UE em março de 2019, mas sugeriu, no mês passado, que as relações entre as duas partes poderiam permanecer inalteradas durante um “período de transição” que duraria dois anos.

Nesta semana, May sugeriu que não poderia haver um acordo de transição até que haja conversas sobre as futuras relações entre UE e Reino Unido – uma discussão que ainda não começou e que pode durar anos. Nesta sexta-feira, a premiê escocesa afirmou que May poderia oferecer “clareza urgente” sobre se está buscando um acordo de transição. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo