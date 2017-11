Premiê do Líbano diz que voltará ao país ‘muito em breve’

O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, disse que vai voltar “muito em breve” ao seu país, em uma entrevista concedida à TV saudita, neste domingo – a primeira desde que ele renunciou ao cargo.

“Estou livre”, disse Hariri, acrescentando que decidiu deixar o cargo para salvar o país do perigo iminente, sem dar maiores detalhes.

Milhares de libaneses usaram uma maratona anual do país, neste domingo, para pedir que o premiê retorne da Arábia Saudita, de onde ele renunciou em meio a circunstâncias misteriosas.

Hariri participou regularmente da maratona, dando prestígio ao evento esportivo internacional. Neste ano, o presidente libanês, Michel Aoun, encorajou os corredores a pedirem pelo retorno de Hariri.

Muitos libaneses suspeitam que ele está em prisão domiciliar como parte de um plano dos sauditas para desfazer um governo de coalizão formado com o Hezbollah no ano passado. Com dupla cidadania, saudita e libanesa, Hariri – aliado de Riad – renunciou no dia 4 de novembro, em uma mensagem gravada na TV saudita, criticando a atuação do Hezbollah no Líbano e dizendo que temia por sua segurança. Seu pai, o ex-primeiro ministro, Rafik Hariri, foi morto por um carro-bomba em 2005. Sua família mora em Riad.

O Hezbollah afirma que a Arábia Saudita tem a intenção de declarar uma guerra contra o Líbano forçando o premiê a renunciar. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo