Premiê da Itália propõe recondução de Ignazio Visco para comando do BC

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, propôs que Ignazio Visco seja reconduzido à presidência do Banco da Itália para um segundo mandato de seis anos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O mandato de Visco expira no fim deste mês e um segundo termo foi questionado recentemente, em meio a críticas de seu desempenho na gestão da crise que afligiu os bancos italianos nos últimos anos.

Gentiloni teria notificado o Banco da Itália nesta quinta-feira, dizendo que gostaria de ver Visco reconduzido ao cargo. A liderança do banco central deve emitir, agora, sua opinião sobre a sugestão do primeiro-ministro e o presidente italiano, Sergio Mattarella, tomará a decisão final em consulta com o conselho da autoridade monetária. Fonte: Dow Jones Newswires.

