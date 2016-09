Premiê britânica se encontrará com Obama, Putin e Jinping na reunião do G-20

A nova primeira-ministra do reino Unido, Theresa May, vai realizar suas primeiras reuniões bilaterais com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o presidente da China, Xi Jinping durante uma visita ao país asiático, neste fim de semana, onde ela participará de sua primeira reunião de cúpula internacional como premiê.

Durante a visita, que vem na esteira do movimento da premiê para adiar a decisão sobre uma usina nuclear parcialmente fundada pelos chineses no Reino Unido, May planeja dizer ao líder chinês que o seu país está estudando um acordo e que vai decidir como proceder no final do mês, segundo a autoridade. O controverso acordo de 18 bilhões de libras (US$ 24 bilhões) com a China e a França para construir a primeira nova usina nuclear no Reino Unido em uma geração foi firmado no ano passado pelo seu antecessor, David Cameron.

May participará da reunião de líderes do Grupo dos 20 na cidade chinesa de Hangzhou neste sábado e domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo