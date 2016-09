Premiê australiano esboça nova legislação contra Estado Islâmico

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, alertou os cidadãos contra a “fomentação de desconfiança contra muçulmanos” enquanto esboçava medidas mais rígidas contra apoiadores do Estado Islâmico, nesta quinta-feira. O premiê também alertou para o extremismo de direita no país.

Turnbull disse que a legislação australiana será alterada em breve para dar aos pilotos de caça do país a mesma posição legal de seus parceiros na condução de ataques aéreos no Iraque e na Síria.

A definição legal dos combatentes será expandida, para incluir pessoas que apoiam os combatentes armados, e serão consistentes com as normas internacionais.

Turbull, que está resistindo à pressão dos legisladores para proibir a imigração de muçulmanos e flexibilizar as proibições de discurso de ódio, descreveu o Estado Islâmico como a mais premente ameaça à segurança nacional no país.

Mas ele também alertou para o aumento do extremismo de direita direcionado contra os muçulmanos no país. “Não podemos ser eficientes se continuarmos a criar divisão, ao fomentar a desconfiança dentro da comunidade muçulmana ou incitando medo de muçulmanos em toda a sociedade”, disse Turnbull no Parlamento. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo