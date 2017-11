Prefeitos da Catalunha vão à Bélgica em apoio a Puigdemont

Tweet no Twitter

Cerca de 200 prefeitos da região espanhola da Catalunha se reuniram na Bélgica em uma mostra de apoio ao presidente regional deposto Carles Puigdemont. A manifestação é feita no momento em que o governo do premiê Mariano Rajoy busca a extradição do ex-líder catalão para julgamento.

Os prefeitos se concentraram na área onde há instituições da União Europeia em Bruxelas. Ao mesmo tempo, cerca de 100 manifestantes favoráveis à união da Espanha estavam presentes, alguns com cartazes contrários à independência catalã.

A prefeita de Angles, Àstrid Desset, afirmou que os representantes locais viajaram para “dizer aos membros do governo catalão que estamos aqui para apoiá-los”. Ela também agradeceu à Bélgica por não ter prendido Puigdemont – nove ex-membros do governo catalão foram detidos na Espanha.

Os políticos favoráveis à independência dizem que estão prontos para fazer campanha para a eleição antecipada na Catalunha, convocada pelo governo de Madri para 21 de dezembro. “Nós pedimos à Europa, por favor, que nos ouça, nos sentimos europeus e estamos aqui no coração da Europa para dizer isso”, afirmou Desset. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo