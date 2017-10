Prefeitos da Catalunha defendem voto pela secessão no Parlamento regional

Centenas de prefeitos da Catalunha se uniram aos cânticos pela “independência” dentro do prédio do Parlamento regional. A mostra de apoio à secessão da Espanha ocorre horas antes de uma votação prevista no Parlamento catalão pela separação do restante do país a fim de formar uma república independente.

O prefeito de Alp, Ramón Moliner, afirmou que esta sexta-feira é um dia histórico. “Estamos começando um novo capítulo como país, um estágio muito incerto em muitas maneiras, mas muito excitante”, comentou.

O governo do premiê Mariano Rajoy, porém, tem atuado para impedir qualquer tentativa de secessão. Mais cedo, Rajoy pediu mais poderes ao Senado em Madri para intervir no governo catalão e impedir qualquer separação. Os senadores devem votar essa medida também nesta sexta-feira. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo