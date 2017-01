Porta-voz diz que Obama está ‘sensibilizado’ com medidas de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, está “sensibilizado” pelos protestos contra as medidas impostas pelo novo presidente do país, Donald Trump. Segundo um porta-voz, Obama se opõe ao que chama de esforço do novo governo para Import testes religiosos para a entrada de imigrantes no país.

A declaração do porta-voz de Obama, Kevin Lewis, marca os primeiros comentários públicos do ex-presidente sobre as políticas de Trump desde que deixou a Casa Branca, em 20 de janeiro. “Com relação às comparações com o presidente Obama sobre as decisões de política externa, posso dizer que Obama discorda fundamentalmente da discriminação contra outras pessoas por sua fé ou religião”, afirmou o porta-voz. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo