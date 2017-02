Porta-voz da Casa Branca diz que Dodd-Frank é um desastre

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá assinar dois decretos ainda hoje e aproveitou a coletiva de imprensa diária para criticar a Lei Dodd-Frank, que regula o sistema financeiro americano. Spicer repetiu a fala de Trump sobre a lei, afirmando que a Dodd-Frank é um “desastre” e que ela não resolve causas da crise financeira de 2008.

Spicer ainda afirmou, ainda, que Trump não deseja colocar entraves desnecessários no avanço econômico e que mudanças na regulação financeira também serão discutidas no Congresso. Além disso, o porta-voz afirmou que ainda há trabalho a ser feito para avançar no mercado de trabalho do país, apesar da forte geração de vagas no mercado de trabalho americano em janeiro, anunciada hoje pelo Departamento de Trabalho.

Durante a coletiva de imprensa, Spicer também falou sobre as sanções implementadas hoje pelo governo Trump contra o Irã por testes com lançamentos de mísseis balísticos. Segundo o porta-voz da Casa Branca, os EUA continuarão respondendo ao Irã de maneira “adequada” e que Trump será duro de maneira como não foi feita nos últimos anos. No entanto, quando perguntado sobre possíveis intervenções militares dos EUA no Irã, Spicer destacou que os EUA não descartam a possibilidade, mas que as consequências seriam levadas em consideração.

Além disso, Spicer também comentou que o país está revisando totalmente sua relação com Cuba, apesar de não haver ações previstas para o curto prazo. Sobre Israel, o porta-voz da Casa Branca afirmou que os assentamentos israelenses não são impedimento para a paz com os palestinos.

