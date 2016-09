Por ciúmes, pai mata filha com taco de beisebol

O pai de Maddox Lawrence se declarou culpado, nessa quinta (15), após matar a filha com um taco de beisebol em fevereiro deste ano.

Ryan Lawrence diz que matou a filha por sentir ciúmes da atenção que ela recebia de familiares após sobreviver a um câncer raro no olho. Ele será levado ao tribunal no próximo mês e pode pegar 25 anos de prisão. As informações são do Yahoo News.

Ryan matou Maddox com um taco de beisebol, queimou seu corpo e jogou em um córrego dos Estados Unidos. Segundo investigações, a mãe da criança não está envolvida no crime.

A família quer transformar o córrego, onde Maddox foi encontrada, em um memorial permanente.