Polícia prende nove pessoas em Londres e termina protesto no aeroporto

Os voos no Aeroporto da Cidade de Londres voltaram a funcionar após horas de interrupção nesta terça-feira causada por manifestantes que bloquearam uma via para protestar contra planos de expansão.

Os protestos impediram os voos pouco antes do amanhecer até o começo da tarde e acabaram após a polícia prender nove pessoas por suspeita de transgressão.

O grupo Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em tradução livre) assumiu a responsabilidade pelo protesto nas mídias sociais e afirmou que a expansão prejudica a comunidade local de Newham e também causa uma degradação ambiental. O grupo afirma que o aeroporto serve para as pessoas que trabalham com serviços financeiros – não para a população local, que é afetada pela sua presença.

“É um aeroporto projetado para os ricos”, declarou o grupo em comunicado. “Ao mesmo tempo, 40% da população de Newham luta para sobreviver. Quando os negros no Reino Unido são 285 mais propensos a serem expostos a poluição do ar do que os brancos, nós sabemos que a desigualdade ambiental é uma questão racial.”

Centenas de passageiros foram afetados. No final da manhã desta terça-feira, 16 voos foram cancelados e 12 estavam atrasados. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo