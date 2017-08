Polícia francesa efetua buscas em prédio em Paris, após ataque a policiais

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A polícia francesa está efetuando buscas em um prédio no subúrbio parisiense o qual acredita estar vinculado ao principal suspeito de um ataque que feriu seis soldados.

Dois funcionários, que não foram autorizados a falar publicamente sobre o assunto, afirmaram que a busca faz parte da investigação do ataque desta quarta-feira nas proximidades de Levallois. Os funcionários disseram que a informação sobre a identidade do suspeito está sendo verificada e não está claro se ele vivia no prédio ou não.

A polícia disparou e feriu o suspeito de ter cometido o ataque aos seis soldados franceses, após ele ter fugido do local do incidente. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo