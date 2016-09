Polícia de Nova York procura afegão naturalizado por explosão em Manhattan

O Departamento de Polícia de Nova York afirmou nesta segunda-feira que um afegão naturalizado norte-americano está sendo procurado após a explosão em Manhattan, que deixou 29 feridos.<p><p>Segundo o prefeito Bill de Blasio, Ahmad Khan Rahami, de 28 anos, pode estar armado.<p><p>"Precisamos encontrá-lo", disse o prefeito ao canal de televisão CNN. "Minha experiência é de que, quando o FBI decide encontrar alguém, eles conseguem".<p><p>Autoridades ainda trabalham para determinar se há alguma conexão entre os vários explosivos encontrados no fim de semana em dois Estados, Nova York e Nova Jérsei. <p><p>Na noite de ontem, agentes do FBI no Brooklyn interromperam "um veículo suspeito" de estar ligado com a explosão em Manhattan, de acordo com a porta-voz, Kelly Langmesser. <p><p>Ela não deu mais detalhes, mas uma autoridade encarregada do caso afirmou que as cinco pessoas dentro do carro foram questionadas pelo FBI.<p><p>No sábado, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que as investigações iniciais não davam conta de haver uma ligação com o terrorismo internacional. Em visita ao local onde a bomba feriu 29 pessoas, no bairro de Chelsea. Fonte: Associated Press. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo