Polícia da França prende jovem em investigação de terrorismo

A polícia francesa prendeu nesta quarta-feira um adolescente em Paris como parte das investigações no país após a desarticulação de dois planos terroristas, afirmou o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve. A detenção do jovem “é parte de uma ação dos serviços de inteligência e polícia que desarticularam dois ataques terroristas nos últimos seis dias”, disse Cazeneuve a repórteres na saída de uma reunião semanal do gabinete.

O ministro do Interior não deu detalhes sobre o jovem ou o motivo da suspeita de que ele esteja ligado a um plano terrorista.

Outro adolescente, um garoto de 15 anos, foi colocado em investigação formal por acusações de terrorismo após ser detido no sábado, sob suspeita de estar preparando um ataque iminente.

Nesta semana, o promotor que trata de assuntos de terrorismo apresentou acusações preliminares contra quatro mulheres ligadas à descoberta de um carro cheio de botijões de gás perto da Catedral de Notre Dame e da sede da polícia em Paris.

Uma das quatro mulheres é Sarah H., de 23 anos, que tinha laços com cidadãos franceses que matam três pessoas em ataques terroristas recentes em território francês. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo