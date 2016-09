Polícia britânica prende 55 após homens armados ocuparem templo sikh

A polícia britânica prendeu 55 pessoas com armas pontiagudas após dezenas de homens ocuparem um templo sikh no interior do país neste domingo.

Segundo autoridades de Warwickshire, a polícia foi chamada para atender um registro contra um protesto em Leamington Spa, uma cidade que fica a 160 quilômetro de Londres. 55 homens foram detidos sob a acusação de transgressão agravada. Ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, “um número significante” de armas pontiagudas foram apreendidas. O incidente não teria ligação com terrorismo, mas representava “uma escalada de uma disputa local”.

Um grupo denominado Sikh Youth Birmingham afirmou em seu perfil no Facebook que a manifestação protestava contra um casamento inter-religioso que seria realizado no tempo, e que eles desejavam manter a “santidade” do templo. Fonte: Associated Press.

