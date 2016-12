Polícia alemã libera suspeito de envolvimento com ataque em Berlim

Um tunisiano de 40 anos preso em Berlim em conexão com o ataque em um mercado de natal foi liberado, informou o procurador federal da Alemanha nesta quinta-feira.

As autoridades buscam por possíveis cúmplices do suspeito de ser responsável pelo ataque com um caminhão, Anis Amri, baseado em informações encontradas em seu celular. Entretanto, o homem preso na quarta-feira não é a pessoa que aparentemente recebeu mensagens de Amri, de acordo com Frauke Köhler, porta-voz do procurador.

Amri é suspeito de ter roubado um caminhão e o jogado contra uma multidão em um mercado de natal em Berlim, matando 12 pessoas. No assento de passageiro, a polícia encontrou o corpo do motorista original, um polonês, que foi morto a tiros.

O escritório da procuradoria afirmou que não podia confirmar um vídeo que mostra Amri fugindo pela Holanda e França, a caminho da Itália, aonde foi morto em um tiroteio com a polícia na semana passada.

A polícia alemã investiga se alguém ajudou Amri a fugir e como ele teria chegado em Milão, apesar de ser o homem mais procurado da Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo