Plano tributário irá trazer de volta US$ 4 trilhões aos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o seu projeto de reforma tributária em um rápido discurso realizado na Casa Branca momentos antes do bilionário se reunir com senadores republicanos no Capitólio. Segundo Trump, o plano tributário irá trazer aproximadamente US$ 4 trilhões de volta para os EUA “muito rapidamente”.

O presidente comentou, ainda, que o momento atual exige que os americanos tomem conta dos EUA “e das nossas famílias”, além de afirmar que os impostos altos custam milhões de empregos e trilhões de dólares para a economia americana.

A fala de Trump vem dias após o Senado aprovar o orçamento para o próximo ano fiscal, abrindo espaço para que a reforma tributária possa ser aprovada no Congresso ainda neste ano. Na próxima quinta-feira, a Câmara dos Representantes irá apreciar o orçamento e é esperada uma aprovação da peça, fazendo com que as comissões comecem a tocar a reforma. De acordo com o site Politico, os deputados republicanos pretendem divulgar o projeto de lei da reforma tributária no dia 1º de novembro.

Fonte: Estadao Conteudo