Plano tributário dos EUA deve manter intacto plano de aposentadoria 401(k)

Os deputados do Partido Republicano não devem fazer alterações no plano de aposentadoria 401(k) no âmbito da reforma tributária, como sinalizado anteriormente, de acordo com um congressista sênior republicano.

O movimento ocorre no momento em que os republicanos estão lutando para a formulação de um projeto de lei da reforma tributária a ser apresentado na manhã desta quinta-feira. Alguns membros do partido, como o presidente do Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes, Kevin Brady, esperavam reduzir os limites de contribuição do 401(k), em parte para gerar novas receitas no curto prazo para financiar cortes no imposto de renda.

Brady planeja manter os limites onde estão, mas outro congressista advertiu que a decisão pode mudar. Os legisladores exigiram anonimato até que as deliberações secretas da medida fiscal sejam divulgadas na quinta-feira. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo