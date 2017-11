Plano tributário do Senado dos EUA deve ter mudanças em relação ao da Câmara

O projeto de lei de reforma tributária elaborado pelo presidente do Comitê de Finanças do Senado, Orrin Hatch (Utah), será semelhante à medida elaborada por deputados republicanos, mas deve conter mudanças em segmentos importantes, afirmaram pessoas com conhecimento da proposta.

De acordo com essas pessoas, a medida do Senado pode eliminar alguns dos cortes de impostos planejados pelos deputados, além de reduzir outros. Isso porque, de acordo com as regras do Senado americano para evitar uma obstrução democrata, a medida não pode gerar déficits federais superiores a US$ 1,5 trilhão em uma década.

No entanto, as fontes comentam que o plano de Hatch poderia contemplar algumas das deduções a pessoas sobre despesas médicas, entre outros assuntos. A lei também pode aliviar a eliminação do imposto de herança em alguns casos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo