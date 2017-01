Piloto de avião morre em acidente durante exibição

Um piloto de 35 anos morreu durante uma apresentação aérea na província de Songkhla, na Tailândia. O acidente ocorreu neste sábado (14), dia em que se comemora o Dia das Crianças no País. No momento da queda, diversos espectadores assistiam a exibição.

Filmagens captaram os gritos da multidão no momento em que o jato começaa a cair, pouco antes de bater na pista do Aeroporto de Internacional de Hat Yai. As informações são do jornal “Daily Mail”.

Ainda de acordo com o jornal, nenhuma outra pessoa ficou ferida. Uma investigação foi aberta para investigar a causa do acidente.