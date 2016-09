PIB do Japão cresce 0,7% no segundo trimestre, ante 0,2% informado em agosto

A economia do Japão cresceu mais no segundo trimestre de 2016 do que o inicialmente estimado em agosto. O Produto Interno Bruto (PIB) do país registrou um crescimento anualizado de 0,7% em relação ao primeiro trimestre, em comparação com a estimativa preliminar de 0,2%, segundo informou o governo japonês. A queda nas despesas de capital, além do aumento nos estoques e nos investimentos públicos contribuíram para a melhora do indicador.

A economia do Japão registrou problemas nos últimos dois anos, alternando trimestre com expansões e contrações. Com o aumento das incertezas, as empresas tornaram-se relutantes em aumentar o investimento, forçando o governo a ter maior atuação para estimular o crescimento. Este foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento da economia japonesa.

No segundo trimestre, o consumo privado cresceu 0,2%, em linha com a estimativa inicial. O investimento das empresas teve ligeira queda de 0,1%, contra a queda estimada inicialmente de 0,4%.

O crescimento do investimento público foi revisado para 2,6%, ante os 2,3% anteriores. No período, houve muitas obras públicas de reconstrução no sul do Japão, após o terremoto que atingiu o país no dia 7 de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo